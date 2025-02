Gorąca dyskusja pod nagraniem "pocałunku" Willa Smitha i Indii Martinez. "Zasługuje na to, by żyć pełnią życia" vs. "Co za cringe"

Will Smith i Jada Pinkett Smith są małżeństwem od 1997 roku, jednak ich związek przeszedł przez wiele trudnych chwil. Pod koniec 2023 roku ujawniono, że są w separacji, co przez długie lata udało im się utrzymać w tajemnicy. W rozmowie z magazynem "People" Jada przyznała, że zarówno ona, jak i jej mąż byli "wykończeni ciągłymi próbami ratowania ich małżeństwa". Dalsze szczegóły dotyczące kryzysu zostały przedstawione w programie "Today Show".

Kiedy dotrwaliśmy do 2016 roku, byliśmy po prostu wyczerpani próbami ratunku małżeństwa. Myślę, że oboje wciąż tkwiliśmy w naszych fantazjach na temat tego, jaka według nas powinna być druga osoba. Wykonywaliśmy razem naprawdę ciężką pracę. powiedziała. Po prostu bardzo się kochamy i zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać - mówiła.

W 2020 roku Jada Pinkett Smith ujawniła, że miała romans z Augustem Alsiną, kolegą swojego syna. Wokalista, który wówczas miał 27 lat, dodał w wywiadzie z Angelą Yee, że ich relacja miała błogosławieństwo samego Willa Smitha.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Oscary 2022. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, przerwano transmisję. Widzowie nie mogli uwierzyć

Teraz w centrum uwagi znalazł się Will Smith, a wszystko to w związku z jego występem z piosenkarką Indią Martinez podczas gali Premio Lo Nuestro w Miami. Podczas wspólnego wykonania utworu "First Love" para zaprezentowała się w dość intymnej sytuacji, co wywołało mieszane reakcje wśród fanów. Artyści objęli się, a nawet wydawali się dzielić pocałunkiem, co nie umknęło uwadze publiczności. W sieci zaczęły krążyć zdjęcia i nagrania, które mają to potwierdzać. Fani określili zachowanie aktora jako "niestosowne".

Co za cringe; Kiedy zobaczy to Jada, pewnie znowu prześpi się z Augustem; Niestosowne. Nawet jeśli to "rozrywka"; Żyje w otwartym związku, więc... Nie dziwi mnie ten widok; To wygląda tak, jakby czyjś ojciec poszedł na karaoke z pijaną miejscową kobietą - czytamy w komentarzach.

Część internautów uznała z kolei, że Smith zasługuje na "wolność" po tym, jak jego żona Jada przyznała się do romansu. Niektórzy z kolei uważają, że do żadnego pocałunku nie doszło.

To nie był pocałunek, wystarczy uważnie zobaczyć nagranie; Will zasługuje na wolność; Wiem, że nie jesteście w szoku, skoro Jada zawstydziła tego mężczyznę publicznie już wiele razy!; Zasługuje na to, by żyć pełnią życia, Jada go oszukała - czytamy.

Po której stronie jesteście?