Grażyna Szapołowska chwali się wspólnym zdjęciem z 22-letnią WNUCZKĄ, a internauci pieją z zachwytu: "Jak SIOSTRY"

😉😉😉 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wpychanie do showbizu dzieci, wnucząt, ciotków i pociotków zaczyna mieć znamiona epidemii. Ok, jeśli idzie w parze z talentem i urodą. Tylko jak to zbadać? Prawem dżungli?