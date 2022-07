Grażyna Szapołowska ostro o Janie Englercie: "NIE LUBIĘ GO, nie jest moim kolegą"

W lipcu tego roku gwiazda zawitała w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd , gdzie opowiadała o najnowszej książce i odpowiadała na pytania publiczności oraz dziennikarzy. To wówczas wróciła do tematu konfliktu sprzed dekady.

Nie lubię go, nie jest moim kolegą. Uważam, że dyrektor nie może doprowadzać do konfliktów, a usuwanie ludzi z pracy nie jest w porządku. Zadra, która powstała w sercu po zwolnieniu mnie z teatru, nadal trwa. Bardzo przeżyłam to wydarzenie, on zapewne też. Ale nie żałuję, że wytoczyłam Englertowi proces sądowy. I choć przegrałam, to z czasem doszłam do wniosku, że może tak właśnie miało być - przyznała otwarcie.