Grażyna Szapołowska pokazała oryginalną choinkę. "Może by tak przestać rąbać te lasy..." (FOTO)

Klara L. 34 min. temu

Jak dla mnie to nic złego w tym niema, że ktoś ma żywe drzewko. Przecież ono wróci do "obiegu". Można je wsadzić do ziemi po świętach, o ile ma korzonki albo zutylizować, igiełki wykorzystać jako ściółkę, tak jak i gałązki na kompost, nic się nie zmarnuje. Nawet do zoo można oddać zwierzakom. Lepiej kupować sztuczne i wyrzucać po paru latach jak się moda zmieni ?? Produkować więcej plastiku i go spalać non stop ? Ciekawe co pani Szapołowska z tymi badylkami po świętach zrobi ...