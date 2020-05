Gregory Tyree Boyce nie żyje. Zrozpaczona matka wspomina go na Facebooku: "Planował otworzyć knajpę ze skrzydełkami"

13 maja Gregory Tyree Boyce i jego 27-letnia partnerka, Natalie Adepoju, zostali znalezieni martwi we własnym mieszkaniu w Las Vegas. Ciała pary odnalazł kuzyn Boyce'a.

Policja bada przyczyny śmierci. Wiele wskazuje na to, że doszło do morderstwa. Na miejscu znaleziono też ponoć białą, sypką substancję.

Boyce był znany z roli Tylera w pierwszej części filmowej sagi Zmierzch, ale ostatecznie nie zajął się aktorstwem, a gastronomią. Od dawna szykował się do otwarcia własnej restauracji. Jego matka, Lisa Wayne, opublikowała na Facebooku obszerny wpis, w którym opowiada o jego planach i talencie kulinarnym.

Mój mały chłopiec, Greg Boyce, był najlepszym szefem kuchni. Był w trakcie zakładania własnej restauracji ze skrzydełkami, "West Wings". Stworzył perfekcyjne smaki, które nazwał po raperach z zachodniego wybrzeża: Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game i inne. (...) Mogę powiedzieć, że mój syn był moim ulubionym szefem kuchni. Był na początku drogi do stworzenia czegoś wspaniałego i to była jego pasja. Jego marzenie dopiero się spełniało - pisze kobieta.

Wayne dodaje, że Boyce i jego dziewczyna pracowali razem na biznesplanem i byli "zgranym teamem".

Jestem chora z tęsknoty za tobą, rozdarta, zagubiona.Trawi mnie ból. Pisałam do ciebie, albo dzwoniłam, zawsze gdy czułam się rozbita, a ty mówiłeś: "Mamuś, jestem z tobą. Przejdziemy przez to razem". Chłopcze, dlaczego mnie opuściłeś? Mieszkaliśmy blisko siebie, a ty mnie karmiłeś. Gotowałeś, a ja przychodziłam jeść, odpoczywać i wracałam do domu. W trakcie kwarantanny spacerowaliśmy wieczorami. Ja, Ty, Natalie, Alaya i Kaniya znaleźliście piękną alejkę, bardzo nam się tam podobało. Tak bardzo chciałam schudnąć, ale ty ciągle gotowałeś i nie mogłam się oprzeć twojemu jedzeniu. Odkąd odszedłeś, ubyło mi ponad trzy kilogramy.

Ostatni raz widziałam cię w poniedziałek, 11 maja. Poszłam do twojego domu, żeby zjeść resztki z Dnia Matki, obejrzeliśmy show Dave'a Chappelle'a. Potem odprowadziłeś mnie do samochodu, przytuliłeś mnie, pocałowałeś w policzek i powiedziałeś, że mnie kochasz i żebym do ciebie zadzwoniła, kiedy dojadę do domu. Nigdy potem już cię nie przytuliłam, nie pocałowałam i nie usłyszałam twojego głosu. Kocham cię. Jestem załamana. Kocham cię, Greggy, moje słodkie kochanie - napisała Lisa.

W komentarzach znajomi kobiety próbują ją wesprzeć.

"Bardzo mi przykro z powodu twojej straty", "Lisa, tak mi przykro. Modlę się za ciebie i całą rodzinę", "To były najlepsze skrzydełka na świecie. Smakowały jak niebo", "Otwórz restaurację ku jego pamięci" - namawiają.