Greta Thunberg chorowała na COVID-19?! "Miałam dreszcze, bóle gardła, kaszlałam"

Przez ostatnie dwa tygodnie siedziałam w domu. Kiedy wróciłam z wycieczki po centralnej Europie, poddałam się kwarantannie (w wypożyczonym mieszkaniu z dala od mojej mamy i siostry), ponieważ liczba przypadków COVID-19 była tam taka sama, co we Włoszech na samym początku. Jakieś dziesięć dni temu zaczęłam zauważać niektóre syndromy, zupełnie tak samo, jak mój ojciec, który podróżował ze mną z Brukseli. Czułam się zmęczona, miałam dreszcze, ból gardła i kaszlałam. Mój tata miał to samo, ale z wyraźnie ostrzejszą gorączką. W Szwecji nie można przebadać się na COVID-19, jeżeli nie potrzebujesz natychmiastowego leczenia. Wszyscy, którzy czują się gorzej, są instruowani, żeby zostali w domu i poddali się kwarantannie. Nie byłam więc poddana testom na COVID-19, ale jest bardzo prawdopodobne, że to miałam, biorąc pod uwagę objawy i okoliczności - czytamy na oficjalnym, instagramowym profilu Grety.