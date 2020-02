Powstanie serial o Grecie Thunberg! "Uzyskamy wgląd w to, jak to jest być GLOBALNĄ IKONĄ"

Magda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ekologizm to ideologia, czterdziestolatkowie pamietają pewnie jak straszono nas efektem cieplarnianym i dziurą ozonową, która zniszczy życie na planecie do 2000 roku. Cud, jakoś nadal żyjem. Poza tym jest coś takiego jak cykle Bonda, które wyjaśniają ocieplanie i chłodzenie planety. W Krzyżakach opisywane są sceny przechodzenie przez lód po Bałtyku a teraz mamy ciepłe zimy, za kilkaset lat znów nastąpi małe zlodowacenie. Tylko dlaczego mamy za to płacić podatkami od mięsa czy też działaniami a la ekologicznymi nabijając portfele koncernów robiących biznes na psuedoekologicznych produktach typu off shorowe elektrownie itp. Czy ktoś zadał sobie pytanie ile wody i energii zużyto na ten betonowy wiatrak, tego kosztu nie da się odzyskać niby czytą wyprodukowaną energią. Polecem fakty, a nie mity Grety