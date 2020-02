Greta Thunberg rejestruje swój ruch i nazwisko JAKO ZNAK TOWAROWY!

Nastolatce nie można jednak zarzucić tego, że nie jest pracowita. Greta nie próżnuje i co rusz uczestniczy w kolejnych światowych wydarzeniach dotyczących zmian klimatycznych. Niedawno zdecydowała się nawet odwiedzić Polskę, a dokładnie okolice Bełchatowa i tamtejszej elektrowni.

W jednym z ostatnich instagramowych postów Thunberg poinformowała, że wniosła o ochronę prawną swojego imienia i nazwiska. Co więcej, nastolatka chce również zarejestrować znak towarowy dla nazwy ruchu "Piątki dla przyszłości" oraz logo strajku. W obszernym wpisie tłumaczy, że ona i inni uczestnicy strajków klimatycznych nie mają żadnego interesu w zastrzeganiu nazwy ruchu, jednak muszą to zrobić, by chronić zarówno ruch, jak i samą Thunberg przed wykorzystywaniem jej nazwiska.