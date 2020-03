Greta Thunberg doczekała się RYWALKI. 19-letnia "AntyGreta" uznaje działania ekologów za "pogardliwie antyludzką ideologię"

Seibt uznaje troskę o środowisko naturalne za "pogardliwie antyludzką ideologię". 19-latka prowadzi własny kanał na YouTubie i regularnie zamieszcza na nim nagrania, w których promuje swoje poglądy. Naomi sama siebie określa mianem "klimatycznej realistki", a jej wypowiedzi często odnoszą się do haseł głoszonych przez Thunberg, jak na przykład słynnego już "How dare you". Podczas jednego ze swoich wystąpień Greta publicznie ogłosiła, że swoimi słowami chce wzbudzić w ludziach powszechną panikę. Naomi Seibt, w opozycji do aktywistki, twierdzi za to, że chce nakłonić społeczeństwo do myślenia.