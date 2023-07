"GROŹNY" Allan Krupa puszcza dymka i pozuje na masce "Beemy" za 700 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Allan Krupa kierowcą oficjalnie jest zaledwie przez dwa miesiące, a i tak już widać, że motoryzacja stała się jego światem. Co rusz 19-letniego syna Edyty Górniak widujemy na ulicach Warszawy w kolejnych imponujących maszynach. Tym razem wybór DJ-a Enzo (pseudonim artystyczny Allana) padł na chabrowe BMW warte 700 tysięcy złotych . Nie jest to przypadek, że auto było wypolerowane na błysk. Był to bowiem dzień sesji zdjęciowej z udziałem młodego buntownika.

Po załadowaniu się do bagażnika Krupa pozwolił sobie na chwilę relaksu z papierosem, po czym zabrał się do pracy. Wyposażony w profesjonalny aparat fotograf najpierw uwiecznił Allana przysiadającego na murku na tle różanych krzewów. Prędko zadecydowano chyba jednak, że sceneria ta średnio odpowiada wizerunkowi młodego DJ-a. Allan przesiadł się więc na siedzenie kierowcy we wspomnianej już wcześniej "Beemie", z którego strzelał do aparatu groźne miny.