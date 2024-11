Gulczas ujawnia, ile zarobił za udział w "Big Brotherze". "Tam było dosyć mocne kręcenie..."

Program był hitem i przyciągał przed ekrany miliony widzów, co rzecz jasna przekładało się na rozpoznawalność uczestników i umożliwiało zarobienie ogromnych pieniędzy, mimo braku Instagrama, Facebooka i innych platform, które dziś wykorzystywane są do reklamowania rozmaitych produktów. Gulczas w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem wyznał, że na tamte czasy uczestnicy mogli po programie zarobić ogromne pieniądze. Gorzej było z wynagrodzeniem od stacji....

Nie dostałem nic - powiedział o wynagrodzeniu za udział w programie i dodał: Tam było dosyć mocne kręcenie. Zgłaszaliśmy to dyrekcji i potem się okazało, że tam coś dostałem. Generalnie to było takie mocno przekręcone, bo oni sami sobie nie zdawali sprawy... Ja bardzo dobrze zarabiałem przed Big Brotherem. Tam było napisane, że trzymiesięczna wypłata zostanie wypłacona po programie. Moja trzymiesięczna wypłata, to było 30 tysięcy. No i oni wycofali się z tego i napisali, "ale do pięciu tysięcy", a potem tych pięciu tysięcy też nie dostałem. Po spotkaniu z dyrektorem programowym byli lekko oburzeni, bo to była pomyłka na niższym szczeblu i wszystko się zgadzało - powiedział w wywiadzie dla Świata Gwiazd.