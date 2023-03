Gwiazdy brylują na premierze "Testosteronu": Kopczyński z partnerką, Żmuda Trzebiatowska, Racewicz (ZDJĘCIA)

Beti 22 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

Czy kiedyś skończy się to jeżdżenie po innych jak kto wygląda, dopatrywanie się niedoskonałości, ten taki a ten taki, gdyby trzeba było podpisywać się imieniem i nazwiskiem wraz z własnym zdjęciem może nie byłoby tego, tak łatwo anonimowo napisać chudy gruby pryszczaty, czy serio czujecie się z tym lepiej? To co się dzieje z ludźmi jest przerażające. Czy tylko to jest ważne co kto założył i jak się umalował, jaką ma figurę, wlosy, nos, i jaki by nie był to zawsze będzie źle. Dziś powalił mnie jeden z komentarzy o ułożeniu zmarszczki bruzdowej u kogoś tam i pod jakim kątem ją bardziej widać czy coś w tym stylu. A może szukajmy w innych czegoś co ma fajnego w sobie, na pewno każda z tych osób ma w sobie coś co jest wartościowe.