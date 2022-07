Gwiazdy, które doczekały się LICZNEGO potomstwa: Michał Wiśniewski, Angelina Jolie, Maja Hyży (ZDJĘCIA)

GrzywaczSławo... 10 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

BINGO. 🤣Mój stały tekst: "...Jeśli Putin wyłączy gaz dla Niemiec, to może oni w końcu zaczną konkretnie pomagać Ukrainie, po to, aby przydusić Putina na dobre. Bez klinczu Putin nie odklepie 3 razy na macie...". ✔️Artykuł z dzisiaj: "...Rosja przykręca Niemcom kurek gazowy...". 🤣Drugi artykuł z dzisiaj: "...Niemiecka minister obrony informuje o kolejnych dostawach broni dla Ukrainy. Chodzi o wyrzutnie rakiet MARS II. Na front mają też trafić trzy dodatkowe haubice samobieżne PZH-2000. Niemcy mają wysłać na Ukrainę także pociski IRIS-T (powietrze-powietrze), służące do zwalczania celów na krótkich dystansach. Do Ukrainy trafią również trzy wozy naprawczo-ewakuacyjne. Niemcy od tygodni krytykowani są za "opieszałość" w dostawach broni dla Ukrainy...". To tylko psychologia. 🤣/// Dlaczego Schroeder, kumpel Putina, nie został objęty sankcjami UE ? Schroeder to wtyczka Putina w UE. /// Wojna Rosji z Ukrainą to wojna dobra ze złem, dlatego dobro (Ukraina) zwycięży. Wojna PiS z Polską i Polakami, to też wojna dobra ze złem, dlatego Polska i Polacy (dobro) zwyciężą ze złem (PiS). ✔️Hasło wyborcze Kaczyńskiego: "dobry rząd na trudne czasy"🤣 Węgiel, energia elektryczna, gaz, produkty żywnościowe podrożały o 300%, a faktyczna, średnia inflacja jest na poziomie około 30-40%. To jest "najgorszy rząd na trudne czasy". 🤣 Precz z PiS /// Nie da się napaść na sąsiedni kraj, aby potem nie było dużych skupisk wojsk najeźdźcy oraz magazynów broni i paliwa, dlatego im więcej terenów zajmie Putin, to tym więcej ludzi i sprzętu straci, a wszystko za pomocą precyzyjnej broni z USA. Szach mat. To jest logika i przed tym nie da się uciec. /// Putin sparzył się na Ukrainie, dlatego ... dopóki nie będzie obiektywnym zwycięzcą, a NIE będzie, to wtenczas, zbójecko, nie napadnie już na ŻADEN inny kraj. Warunek: musi przegrać wojnę z Ukrainą będąca w sojuszu z całą ludzkością. /// Najnowszy sondaż poparcia: PO–27%, PiS–26%. Już wkrótce niszczyciele z PiS trafią do kicia. Polacy mają dość drożyzny, inflacji, niekompetencji oraz rozkradania majątku Polski i Polaków. Precz z PiS. Dość patologii. ✔️/// Przypominam, że Kaczyński to ten duży chłopiec, który założył rodzinę ... z kotem, a wedle jego słów ... rano jest Zosią, a za pół godziny ... chyba Wackiem. On twierdzi, że takie osoby trzeba badać. Zgadzam się, ale czy dla niego nie jest już za późno, bo ostatnio wszystko widzi inaczej. On chodzi w butach nie do pary, mylą mu się miasta, w których przemawia, mylą mu się osoby z jego rządu z przeciwnikami politycznymi itd. Czy powierzylibyście mu swoje finanse? Ja, NIE. /// "...Coraz więcej Polaków zbiera chrust...". Okres rządów PiS to czasy nędzy i rozpaczy. PiS to wszystkie "plagi egipskie" w jednym. PiS-owski skandal z chrustem ... wszedł w życie. To ich flagowy program "Chrust +". Dlaczego Czarnek uważa, że nie musimy jeść, a Duda twierdzi, że powinniśmy zacisnąć zęby? Jak długo mamy to robić i przy jakich okolicznościach? Na ich widok ? 🤣 Na „szczęście”, jastrząb Glapiński uważa, że mamy tyle pieniędzy, że one NIGDY nam się nie skończą. Jego zdaniem, Polska jest kwitnącym Narodem, a my wszyscy przeżywamy czasy rozkwitu gospodarczego, największego od czasu rozbiorów. Faktycznie: inflacja kwitnie, rośnie w najlepsze, a drożyzna wzrasta, jak grzyby po deszczu. To komu My mamy wierzyć ? Czy cały rząd i NBP wciska KIT ? Kilka tygodni temu Morawiecki ogłaszał, że węgla mamy pod dostatkiem, a teraz twierdzi, że go nie mamy. To kiedy on kłamał i po czym poznać, że wciska KIT ? 🤣 /// Glapiński to zakompleksione dno ekonomiczne, dlatego sam nazywa się "jastrzębiem". Ten "jaszcząb" to raczej korytowy sęp. /// "...Ziemie popegeerowskie to największy wyrzut sumienia III Rzeczypospolitej..." - Morawiecki. 🤣Morawiecki, Kaczyński, Glapiński, Przyłębska, Ziobro i "narciarz" to najwięksi szkodnicy III Rzeczypospolitej. To takie stonki ziemniaczane.