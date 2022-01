Nick Cannon spodziewa się ósmego dziecka z KOLEJNĄ kobietą. Niespełna dwa miesiące temu zmarł jego półroczny synek...

gość przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zero odpowiedzialności- niczym człowiek pierwotny, który ledwo zlazł z drzewa i nie potrafi zapanować nad swoim popędem a jego głównym celem jest zapładnianie kolejnych samic. Gromadka dzieci, żona, do tego taka tragedia jak choroba a potem śmierć w syna. A patrząc na brzuch kochanki to on już ją zbrzuchacił dosyć dawno, gdy jego dziecko było na etapie choroby i gdy jako facet, mąż i ojciec powinien stanąć na wysokości zadania, zadbać o swoją rodzinę a robić na boku bękarta. No litości, gdzie przyzwoitość, empatia? Współczuje byłej partnerce i starszym dzieciom. Tej nowej w sumie też- jak już nie będzie zdolna do rozrodu, albo gdy urodzi chore dziecko, to on znajdzie sobie kolejny "inkubator" który zrobi z niego tatusia.