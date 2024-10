Gwiazdy na premierze filmu: Małgorzata Kożuchowska, Szymon Majewski, Katarzyna Burzyńska

Gwiazdy uwielbiają brać udział w różnego rodzaju eventach. Warszawska śmietanka ma wówczas okazję, aby spotkać się ze znajomymi z branży, racząc się nowymi produkcjami filmowymi. To wszystko w towarzystwie fotoreporterów, którzy bacznie śledzą ich każdy krok na ściance.

Gwiazdy na premierze filmu animowanego

2 października w Warszawie odbyła się premiera filmu animowanego. Małgorzata Kożuchowska, która ledwo co zdążyła wrócić z wypadku do Paryża, olśniła w fioletowych, welurowych spodniach. Dobrała do nich cekinową koszulkę oraz szpilki.