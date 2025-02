Gwiazdy zerwały się z krzeseł po przemówieniu Lady Gagi podczas Grammy: "Osoby transpłciowe nie są niewidzialne"

Za nami 67. ceremonia rozdania nagród Grammy , która tradycyjnie obfitowała w sporą dawkę emocji. Jedna z muzycznych nagród powędrowała do Lady Gagi i Bruna Marsa. Artyści zostali docenieni za utwór "Die With A Smile". Oczywiście nie zabrakło ich również na scenie, gdzie pojawili się, aby odebrać statuetkę.

Chcę dziś po prostu powiedzieć, że osoby transpłciowe nie są niewidzialne. Osoby trans zasługują na miłość. Społeczność queer zasługuje na podniesienie na duchu. Muzyka to miłość. Dziękuję - mówiła rozemocjonowana Gaga ze łzami w oczach.

Lady Gaga wygłosiła emocjonalne przemówienie

Republikanin jeszcze przed oficjalnym powrotem do Białego Domu zapowiedział, że będzie chciał położyć kres "transpłciowemu szaleństwu". Właśnie z tego powodu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenia mające na celu m.in. ograniczenie opieki zdrowotnej dostosowanej do młodzieży transseksualnej. Uznał także transseksualnych członków armii USA za "niezdolnych" do służby oraz podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym istnieją "tylko dwie płcie".