Donald Trump ZEMŚCIŁ SIĘ na Selenie Gomez. Wykorzystał nagranie z płaczącą gwiazdą na profilu Białego Domu

Oni tylko pokazali jej własną głupotę cytując jej własne słowa. Dobrze, że Amerykanie się budzą. Czas na nas. Ja nie należę do ludzi przekornych, ale jeśli celebryta mówi mi, że mam coś zrobić albo czegoś nie robić, to najczęściej jest to duży argument, żeby zrobić odwrotnie. To są oderwani od rzeczywistości ludzie, najczęściej niewykształceni i na dodatek z wątpliwą moralnością.