Harry i książę William nadal się nie dogadują. "Wcale nie rozstali się w dobrych stosunkach"

Bardzo często tak jest że rodzeństwo się nie dogaduje,zwłaszcza tej samej płci. Rozejrzyjcie się dookoła to zobaczycie,wiecznie jakieś kłótnie i pretensje.Jak się godzą to przeważnie sytuacja ich do tego zmusza A nie prawdziwe przebaczenie.Tu jest tak samo,nikt nie akceptowal Meghan bo pewnie swój charakter też ma,nie jest nawet angielka tylko amerykańska aktorka ,rozwodka i szukała poklasku co było widoczne. Ale Harry się zakochał dokonał wyboru swojej drogi życia i za to go podziwiam,że broni swojej rodzinki.Nie wiem czy William by się na to zdobył..