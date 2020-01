Harry kompletnie nie przejmuje się zamieszaniem wokół "Megxitu". "Jest podekscytowany nowym rozdziałem w ich życiu"

Asiek 45 min. temu zgłoś do moderacji 33 37 Odpowiedz

Wy już wszyscy wiecie lepiej, że on źle zrobił, że będzie żałował. Jak tak znacie przyszłość to może numery w totka podajcie spece z pudla? Śmieszy mnie to pisanie w kółko, że on nie myśli głową, że Meghan go ma pod butem i takie tam. To pokazuje jak dysfunkcyjne są polskie rodziny w których się wychowaliście i które założyliście. Facet wg was za nic nie odpowiada i trzeba się nad nim użalać. Nie wolno go ruszyć spod maminej spódnicy, żona to jest popychadło dla rodziny męża, nic nie ma być dla niej, to ona ma się dla męża poświęcać i nadskakiwać jego rodzinie, a rodzina męża jest święta... i widzę to na codzień w rodzinie i u znajomych. Sama pognałam kiedyś faceta, bo miał właśnie takie zapędy, że mamusia to świętość i jej zdanie najważniejsze, a ja mam siedzieć cicho, bo jestem z nim po to żeby ona mogla wyładowywać swoje frustracje. U Meghan poszło o to, że brukowce kłamały, przedstawiając to kolejne rewelacje z doniesień PAŁACOWYH ŹRÓDEŁ, EKSPERTÓW i innych zmyślonych postaci, posunęli się nawet do podrobienia korespondencji (Harry i Meghan wygrali nawet proces o to) a durna gawiedź ją obrażała. Harry nie chciał na to patrzeć, a przecież jak typowy Janusz powinien ją wystawić na pożarcie jako zabawkę dla ludu tymczasem SAKREBLE! On śmie stać za kobietą, którą wybrał zamiast za gawiedzią, bo nawet królowa nie ma z tym problemu i nie opowiadajcie że jest wściekła czy coś, bo to nie jest idiotka. Dobrze wie jakie nieszczęśliwe małżeństwo miał jej syn, ona sama i wie czym to się może skończyć. Harry jest 6 w kolejce do tronu i nie rozumiem dlaczego od niego aż tyle się wymaga i tak taksuje jego żonę? Nienawistne cebulactwo jesteście i tyle.