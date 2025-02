Helena Englert miała do zagrania odważną scenę. Ujawniła, co powiedział jej wtedy ojciec: "Boisz się rozbierać? To zmień zawód"

Helena Englert usłyszała dosadne słowa od swojego ojca

Tam była taka scena, że się rozbieram do halki. I ja byłam taka rozdygotana, że "Boże, jak ja to zrobię" i poszłam się spłakać do taty. (...) On tak słucha i mówi: "Boisz się rozbierać, tak? - Tak. - No to zmień zawód". Kurczę, to było bezwzględne i mnie zatkało. Brzmi to strasznie, jak się to przytacza, jakoś tak totalnie mobbingowo, ale ja rozumiem, co on chciał przez to powiedzieć. Jemu nie chodziło o to, że musisz pokazać cycki, żeby być aktorką, tylko o to, że ten zawód wymaga pewnego rodzaju odwagi, a ta cielesna granica jest tą najmniej szkodliwą, którą się przekracza, więc jeżeli na to nie jesteś gotowa, to uważaj na swoją wrażliwość, bo ona też będzie odsłoniona - powiedziała w cyklu podcastów Eski Rock.