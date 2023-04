Horoskop na maj 2023. Skorpion: co czeka osoby spod tego znaku?

Jak wygląda horoskop miesięczny dla Skorpiona w maju?

Pod koniec miesiąca odczujesz ulgę. Będziesz mógł w końcu odpocząć i odetchnąć. To będzie czas spokoju. Obronną ręką wyjdziesz z wszystkich intryg, które miały miejsce w tym miesiącu. W ciężkich i skomplikowanych dla ciebie sytuacjach nie bój się zwrócić o pomoc do bliskiej osoby. Pamiętaj, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Obecność twojego przyjaciela pozwoli ci zachować optymizm i chęć do działania.

Wpadniesz w oko pewnej osobie, którą poznasz już niedługo. Nie bój się zagaić do niej. Ta osoba wyraźnie będzie wysyłać ci dobitne sygnały. Skusisz się na lekkomyślny i mało poważny związek, który bardziej będzie nosił znamiona flirtu niż poważnej miłości. Dlatego nie martw się o to, że partner będzie domagał się od ciebie zbyt wielu zobowiązań. Jednak nie angażuj się w ten romans i traktuj to jako dobrą zabawę, wówczas nie będzie to dla ciebie bolesne przeżycie.