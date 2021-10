"Hotel Paradise". Widzowie reagują na sytuację Wiktorii po emisji SKANDALICZNEGO ODCINKA w TV: "Banda FAŁSZYWCÓW powinna wylecieć z hotelu"

Zebra 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ciekawe, jak ta launo teraz sie czuje, kiedy widzi samą siebie w tv. Mnie by było wstyd, bo nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Do kamery mówi, że nie znosi Wiktorii, a na pandorze mówi, że jest neutralna i dala jej szanse. Wszyscy widzą, że nie dała i non stop knuje. Inni mają nie wchodzić z brudnymi nogami w jej związek, ale ona wchodzi w kazdy i "doradza". Ona cały czas kłamie, nie wiadomo już kiedy mówi prawdę, kiedy jest sobą. A w pierwszym odcinku to właśnie ją polubiłam najbardziej, jak bardzo się pomyliłam.