ZAGADKA: Poznajesz, co to za celebrytka? (FOTO)

No właśnie dlatego, że w magazynach wciska im się to. Wyretuszowany, nienaturalny, koszmarny szajs. To jest Polska. Tu mamy Barbie na sterydach, botoksie i to na kobiecie, która może/chce inspirować inne do dbania o siebie. Za takie "dbanie" to ja podziękuję. Wsadźcie to sobie w zad.