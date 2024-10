Huragan Milton uderzył we Florydę. Piotr i Agata Rubikowie mówią o sytuacji w Miami: "Lekki wiaterek, cieplutko, zero deszczu, przyjemnie"

Rubikowie relacjonują sytuację huraganową w Miami. "No i spokój"

No i spokój. Lekki wiaterek, cieplutko, zero deszczu, przyjemnie, więc wygląda na to, że nie odczujemy - po raz kolejny, na szczęście - skutków huraganu - relacjonował, a potem dalej nadawał z plaży: Woda się zrobiła o wiele chłodniejsza, ponoć huragan ochładza wodę. Dawno nie było tutaj takich fal, ale jest bardzo przyjemnie. Powiem wam, że to jest niesamowite, zdać sobie sprawę z tego, że jeśli tu jest tak silny wiatr, a jesteśmy prawie 600 kilometrów od huraganu, to co dopiero musi się dziać tam? Naprawdę, współczuję wszystkim, którzy muszą przez to przechodzić. Olbrzymia siła.