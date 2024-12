Ich małżeństwo trwało kilka miesięcy. Kim jest pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek? "Łukasz był z dobrego domu"

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że show-biznes to środowisko wyjątkowo dynamiczne. Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała przed światem zmian, które zachodziły w jej życiu osobistym. Obecnie jest związana z Radosławem Majdanem , jednak zanim to nastąpiło, była żoną Jacka Rozenka , z którym pozostaje po rozwodzie w dobrych relacjach. Niewielu już natomiast pamięta, że ma za sobą jeszcze jedno małżeństwo.

Kim jest pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek? "Był z dobrego domu, prawnik..."

Tak mi się wydawało, że to racjonalne, bo on był z dobrego domu, prawnik... Mamy bardzo dobre relacje do dzisiaj - mówiła o pierwszym mężu w tym samym podcaście. Z moim drugim to też było, wbrew pozorom, bardzo racjonalne, może dużo bardziej romantyczne, ale nie było sztabu kryzysowego jak po tym, kiedy pojawiły się nasze zdjęcia z Radosławem.