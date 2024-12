Małgorzata Rozenek wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" pod jednym warunkiem. Ogłosiła za to udział "redakcyjnej koleżanki"

!!!!Jareczek Mały dziadek prawie 80 letni staruszek pobił dotkliwie o 30 lat młodszego aktywistę który co miesiąc przynosi pod pomnik smoleński wieniec z tabliczką na której widnieje napis obrażający byłego prezydenta Polski który zginął w katastrofie lotniczej. Robi to ostentacyjnie tuż przed przybyciem na miejsce brata zmarłego. Pomimo że jestem rozczarowany polityka pana Jarosława Kaczyńskiego to uważam że to co robi aktywista powinno być kalalne. A płakanie publiczne że rosły mężczyzna został pobity przez staruszka jest po prostu niemęskie. Po roku mają poparcie mniejsze niż tamci po ośmiu latach. Czas już zmienić coś w tym kraju od 16 lat dzielonym między jednych i drugich którzy obiecują rozliczenia ale są dogadani w Magdalence że my nie ruszamy waszych wy nie ruszacie naszych. A ten cały cyrk z komisjami które się ośmieszają to istna żenada. Nawet teatrzyk dla gawiedzi im nie wychodzi nie ma nawet igrzysk. Chleba już dawno nie ma a masło po 13 zł.