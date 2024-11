Blanka, czyli najpopularniejsza polska "BEJBA", wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Nie wiem co zrobić. mam 28 lat fajna prace, meza ale nic mnie nie cieszy. Wszystko jest szare, nie mam sily wstawac rano, mam hobby ale ono tez mnie nie cieszy, poprostu robie bo robie, czasem gdzies wyjade na wakacje ale wcale to nie robi na mnie szału, bardziej sie stresuje czy wszystko wyjdzie zgodnie z planem, nie wiem co zrobic bo niby wszystko jest ok a tak naprawde takie mdłe, bez smaku, sensu czegokolowiek.