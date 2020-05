Ida Nowakowska wbija szpilę Monice Zamachowskiej: "Nawołuje do bojkotu programu tylko dlatego, że GO NIE PROWADZI"

W połowie marca Monika Zamachowska skrytykowała inicjatywę zachwycania się w państwowej telewizji Stanami Zjednoczonymi. Zaapelowała też przy okazji do swoich amerykańskich znajomych, aby nie przyjmowali zaproszenia do udziału w programie .

Nie wiedziałam, jestem zaskoczona, wręcz nie mogę uwierzyć, że ktoś może nawoływać do bojkotu programu, tylko dlatego, że w nim nie występuje lub go nie prowadzi. Ale wiem jedno, że nie jest to w amerykańskim stylu. Spędziłam w Stanach połowę swojego życia. Ameryka nauczyła mnie tolerancji, ale to, co cenię w Polsce, to takie bardzo ważne dla Polaków przesłanie "Zło dobrem zwyciężaj". Staram się tak postępować - zapewniła.