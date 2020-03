Zamachowska krytykuje program "Ameryka da się lubić": "Z rozkoszą wpadamy w objęcia Donalda"

Monika Zamachowska wciąż nie pogodziła się z tym, że straciła pracę w TVP. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu prezenterka została dość niespodziewanie zwolniona z prowadzenia "Pytania na śniadanie", a jej miejsce zajęła Małgorzata Tomaszewska . Dziennikarce do tej pory nie udało się zagrzać miejsca w żadnej innej stacji. Jak wyznała w jednym z ostatnich wywiadów, obecnie zarabia jako influencerka i promuje rozmaite produkty na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

"Gdy rok temu TVP postanowiła wznowić program "Europa da się lubić”, moi mądrzejsi koledzy ostrzegali: to skrajny koniunkturalizm i cynizm. Chodzi wyłącznie o to, żeby PiS wygrało eurowybory. A ja wierzyłam że tli się wciąż w mojej telewizji poczucie misji, potrzeba podnoszenia wiedzy i świadomości w odbiorcach. Rok później Europa już nie da się lubić. Teraz z rozkoszą wpadamy w objęcia Donalda. Program robi już inna ekipa, niestety dobrze mi znana... Mam taki apel do moich wspaniałych amerykańskich kolegów i koleżanek mieszkających w Polsce: zostańcie w domu. Wyjdzie Wam na zdrowie" - napisała Zamachowska.