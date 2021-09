Iga Krefft pokazała się zapłakana na Instagramie: "Jestem zwyczajnie kolejną nieczułą dla samej siebie duszą"

bosz 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

UWAGA WSZYSCY EKSPERCI OD ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH! EDUKUJĘ WAS: - tak, można mieć lęki i depresję i normalnie (z pozoru) funkcjonować nikt z Was nie wie co dzieje się w psychice tych najbardziej uśmiechniętych osób; swoją drogą uciekanie w pracę jest chyba gorsze niż leżenie całymi dniami w łóżku, bo to zamiatanie problemów pod dywan. - świat się zmienia i ludzie nie będą milczeć i pokazywać tego co ładne i wesoło. Dziewczyna jest pod opieką, pokazuje, że KAŻDY może mieć zaburzenie psychiczne, lepsze i gorsze chwile. Wiecie, że niektórym to może pomóc? życzę smacznej kawusi!