Iga Krefft otwiera się na temat problemów psychicznych: "Nie miałam normalnego dzieciństwa"

🦋🦋🦋 51 min. temu zgłoś do moderacji 55 0 Odpowiedz

Nie miałam depresji. Miałam kiedyś taki stan obniżonego nastroju, ale tak dość mocno. To mienelo po jakimś czasie na szczęście. I to dało mi bardzo do myślenia, te objawy. Natomiast nauczyło mnie to, że prawdziwa depresja jest czymś potwornym, musi być. Nigdy nie lekceważcie siebie i innych, nie wyśmiewacie, nie dyskutujcie kto co powinien. Życie różne bywa, nie wiecie nawet jak i kiedy was to może znaleźć- oby nie, nikomu nie życzę. Depresja to nie zły humor, to nie dąsanie się na życie bo jest wam chwilowo źle. Życzę wam ciepłych i miłych wakacji, dbajcie o siebie i bliskich