Iga Krefft tłumaczy, dlaczego wrzuca do sieci "BRZYDKIE ZDJĘCIA": "Nie wiem, co komu do tego"

Nie przerabiam moich zdjęć. Dostaję wiadomości, po co wrzucam brzydkie zdjęcia. Ja też nie wiem, to zabawne. Mam z tego fun. Warto burzyć wizję, że nie jesteśmy tacy jak inni. (...) Ja się dobrze czuję, kiedy wrzucam moje zdjęcia z rozczochranymi włosami, bez makijażu, z głupią miną. Nie wiem, co komu do tego. Jeśli ktoś chce wrzucać przerobione zdjęcie na Instagrama, to niech wrzuca - wyznała Iga.