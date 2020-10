Iga Świątek NA KWARANTANNIE! Tenisistka miała kontakt z Andrzejem Dudą

Polak 19 min. temu zgłoś do moderacji 13 5 Odpowiedz

i pomyśleć, że królowa Elżbieta musiała długo czekać na Mike Jaggera, by wręczyć mu solony tytuł "sir", bo był w trasie i nie miał dla niej czasu, jeszcze lepiej zrobił Bob Dylan, ten też nie miał czasu żeby odebrać z rąk wielkich - Nobla, a Iga z Tomaszem pobiegli w podskokach i to w dobie pandemii, żeby najgorszy w dziejach Polski (zaraz po Jaruzelskim i Kaczyńskim) wręczył jej order...i po co jej to było?