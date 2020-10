Iga Świątek u Moniki Olejnik o kulisach kariery: "Gdybym nie miała tyle "funu" na wyjazdach, nie grałabym tak dobrze"

Triumfatorka zawodów, dzięki której co drugi rodzic w Polsce rozważa wysłanie swej latorośli na pierwszy trening na korcie, odbywa właśnie "tournee" po redakcjach największych mediów i biurach urzędników, z których każdy chciałby ogrzać się w jej blasku. I tak w środę Iga Świątek odebrała z rąk prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego , list gratulacyjny z błędem w nazwisku , wieczorem zaś odwiedziła studio programu "Kropka nad i" Moniki Olejnik .

Roland Garros. Iga Świątek z życiowym sukcesem. "Woda sodowa jej nie uderzy do głowy"

Podczas wywiadu 19-latka opowiadała o przełomowych momentach w meczu, który doprowadził ją do zwycięstwa w turnieju, zdradziła też, jak ważną rolę w jej sportowej karierze i w ogóle w życiu odgrywają osoby, z którymi na co dzień pracuje.

Ja spędzam z nimi więcej czasu, niż w domu. Jakbym ja nie czuła się z nimi komfortowo i nie miała tyle "funu" na wyjazdach, ile mam, to myślę, że nie grałabym tak dobrze i to życie tenisowe nie podobałoby mi się tak bardzo - powiedziała Świątek.

Te relacje czasami są takie, że potrafimy śmiać się z głupich rzeczy i oni mnie naprawdę dobrze znają, ale kiedy trzeba wyjść na kort i zrobić pracę to momentalnie się przełączamy i wszystko jest profesjonalne - podkreśliła zawodniczka.

W czasie rozmowy 19-latka odniosła się też do stwierdzenia, że tenis jest sportem ludzi, którzy często są samotni.

Udało mi się zdobyć kilka fajnych znajomości za czasów jeszcze gimnazjum, gdzie więcej czasu spędzałam w Polsce. Te najbardziej zaufane osoby zdają sobie sprawę z tego, jaki wykonuję zawód, i że często mnie nie ma przez dwa miesiące. Jeśli ktoś to rozumie, to to jest taka osoba, której ja zaufam, która jest dla mnie najbliższa - powiedziała Iga.