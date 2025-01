Ilona Łepkowska komentuje odejścia Barbary Bursztynowicz i Dominiki Ostałowskiej. Wróży im TRUDNĄ przyszłość w branży

Ostatnio fani polskich seriali nie mają powodów do radości. Barbara Bursztynowicz po 27 latach postanowiła zrezygnować z roli w "Klanie ". Zaledwie kilka dni później w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość, że też Dominika Ostałowska zdecydowała się pożegnać z rolą w "M jak miłość". Aktorki z produkcjami związane były od samego początku.

Zazdroszczę tym aktorom, którzy mogą wybierać, którzy nie są tak zaszufladkowani, jak ja, którzy mogą mieć jeszcze mnóstwo propozycji. Nie wiem, co się ze mną stanie. Oczywiście ryzykuję, ale muszę - stwierdziła Bursztynowicz podczas wizyty w śniadaniówce TVN.

Ilona Łepkowska komentuje decyzje gwiazd "Klanu" i "M jak miłość"

Ciężko jest mi się dziwić. Ja jestem ostatnią osobą do takich zdziwień, bo mnie się też nudziła zbyt długa praca w jednym serialu. Byłabym niesprawiedliwa i nie w porządku, gdybym zarzucała to aktorom. Ja zawsze to rozumiałam - podkreśla Ilona Łepkowska podczas rozmowy z "Plejadą".