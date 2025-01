TYLKO NA PUDELKU. Dominika Ostałowska nie mogła liczyć na kokosy za pracę w "M jak miłość". Wiemy, ILE ZARABIAŁA. "A żyć z czegoś trzeba"

Dominika Ostałowska grała w "M jak miłość" od pierwszego odcinka, który został wyemitowany w 2000 roku. Gdy fabuła serialu koncentrowała się na Mostowiakach, serialowa sędzia była w centrum wydarzeń. W pierwszych latach serialu nie mogła narzekać na nudę czy przewidywalność. Zamieszano ją w zemstę gangsterów, musiała zmagać się ze stalkerką i lekomanią, ale przede wszystkim łamała serca jak żadna inna bohaterka. Związała się na dłużej z bohaterem granym nie tylko przez Roberta Gonerę, ale i Mariusza Sabiniewicza, Jacka Poniedziałka, Grzegorza Małeckiego czy Krystiana Wieczorka. W pewnym momencie czuła też miętę do męża siostry, ale w ostatniej chwili się otrząsnęła i skończyło się tylko na niewinnym pocałunku. W liczbie facetów Marta przebijała nawet Małgosię Mostowiak Joanny Koroniewskiej, która przecież nie należała do wstrzemięźliwych postaci.

Zaskakująco w pewnym momencie zaczęła odchodzić w cień. Nie był to kaprys aktorki. W 2022 roku żaliła się w "Fakcie", że nigdy nie prosiła o ograniczenie wątku. A w ostatnich latach z roku na rok było jej w serialu coraz mniej.

Nie chciałam znikać z "M jak miłość". To nie moja wina. Ja chętnie gram Martę. Jak jej nie było na ekranie to była to tylko decyzja scenarzystów - tłumaczyła Ostałowska.

Dominika Ostałowska odchodzi z "M jak miłość". Wiemy, ile zarabiała

Jak ostatnio pisaliśmy, mocne ograniczenie wątku Marty i zrobienie z niej trzecioplanowej postaci, która głównie żyje życiem innych, w końcu przyczyniło się do jej rozstania z serialem. Aktorka poinformowała o nim we wtorkowy poranek. Jest jednak jeszcze coś co sprawiło, że decyzja ta nie była trudna. Chodzi o zarobki.

Wbrew powszechnej opinii i legendom, że wszyscy aktorzy zgarniają kokosy na planach popularnych seriali, Dominika Ostałowska nie zarabiała wyjątkowo imponująco, jak na realia w branży filmowej.

Mimo swojego doświadczenia i wkładu w ten serial, za dzień zdjęciowy zgarniała 3 tysiące złotych. Trzeba jednak podkreślić, że w 2024 roku zagrała tylko w dziewięciu odcinkach. Na planie pojawiła się jeszcze mniej razy, bo sceny do kilku odcinków potrafili jej upchnąć w 1-2 dni zdjęciowe. Granie w "M jak miłość" dawno przestało być dla niej opłacalne. Były miesiące w których nic tam nie grała. A żyć z czegoś trzeba. Gdyby pieniądze były inne to możliwe, że by ją tam jeszcze trzymały - zdradza nasz informator z otoczenia Ostałowskiej.

Przypomnijmy, że inne gwiazdy również nie zawsze były zadowolone z zarobków w "Emce". Swego czasu Kacper Kuszewski w rozmowie z "Wykolejeni Podcast" ujawnił, że za miesiąc pracy na planie zgarniał 5 tysięcy brutto.

Dowiedzieliśmy się, że aktorka liczy, że po odejściu z "M jak miłość" konkurencja szybko się o nią upomni i jej portfel odżyje.

Gdzie by nie zagrała ma nadzieje, że będzie tam mogła liczyć na więcej dni zdjęciowych niż miała w ostatnich latach w "M jak miłość", lepszą stawkę i przede wszystkim ciekawe wątki, które zaspokoją ją artystycznie - podsumowuje źródło Pudelka. Myślicie, że jest na to szansa?

