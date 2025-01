Dominika Ostałowska po 25 LATACH ODCHODZI z "M jak miłość"!

Dominika Ostałowska odchodzi z "M jak miłość". Pożegnała się z widzami

We wtorek gwiazda "M jak miłość" opublikowała pożegnalny wpis, w którym podsumowała przygodę z popularnym tasiemcem i podziękowała koleżankom i kolegom z pracy oraz widzom.

Chciałam Wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w "M jak miłość". Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji. To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam Was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała Was radość i dobra energia. Będę za Wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć. Dziękuję też ogromnie widzom serialu za te chwile spędzone wspólnie, za niezliczone dowody sympatii i życzliwość - wyrażane zarówno w realnym życiu, jak i poprzez media społecznościowe. Doświadczyłam dzięki Wam tyle ciepła, że starczy mi na długie lata - napisała na profilach w social mediach i załączyła zdjęcia z planu serialu.