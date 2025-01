TYLKO NA PUDELKU. Znamy prawdziwy powód odejścia Ostałowskiej z "M jak Miłość". "To jej jasno i oficjalnie pokazało, gdzie jej miejsce w szeregu"

Nowy rok zaczął się rewolucją w polskich tasiemcach. Dopiero co Barbara Bursztynowicz informowała, że po 27 latach odchodzi z z "Klanu ", a tydzień później przyszedł cios dla sympatyków konkurencyjnego "M jak miłość" . We wtorkowy poranek dowiedzieliśmy się, że tym razem na taki sam ruch zdecydowała się Dominika Ostałowska . Obie panie grały w swoich serialach od pierwszego odcinka. Z tym że serialowa Marta Mostowiak miała na ekranie staż o dwa lata mniejszy od Elżuni Chojnickiej.

Dominika od dawna czuła się traktowana przez produkcję "M jak miłość" po macoszemu. Narzekała, że od kilku lat jej bohaterka jest tłem dla innych bohaterów, a jak się już pojawia, to najwyżej raz na kilka odcinków. Miała poczucie, że się marnuje i nie rozwija, bo dla scenarzystów ważniejsi są nowi dużo młodsi bohaterowie. Zabolało ją, że nie pojawiła się nawet w nowej wersji czołówki, co tylko jej jasno i oficjalnie pokazało, gdzie jej miejsce w szeregu. Krótko mówiąc czuła się gdzieś na marginesie. A uważała, że jako Mostowiaczka z krwi i kości, która była w serialu od początku, będzie godnie traktowana. W końcu wiele dla tego serialu poświęciła i przestała otrzymywać ambitne role jak w latach 90. - powiedział Pudelkowi informator z planu "M jak miłość".

Początkowo światełkiem w tunelu dla bohaterki Ostałowskiej i szansą na tchnięcie w nią drugiego życia był powrót po 18 latach do serialu Roberta Gonery. Jego bohater zszedł się z serialową Martą i para wzięła nawet ponowny ślub. Jakie było rozczarowanie aktorki, kiedy okazało się, że to nie otworzy nowych wątków.

Po ślubie z Jackiem scenarzyści znowu nie mieli Marcie nic do zaproponowania. Scenariusz nie przewidywał jej w najbliższym czasie na jakieś ciekawe sceny. Wszystko wróciło do punktu wyjścia z ostatnich lat, czyli do bycia tłem i to raz na ruski rok - tłumaczy nasze źródło. Z tego powodu Dominika nie przedłużyła swojej umowy. Co ciekawe, produkcja nie rozpaczała z tego powodu i przyjęła jej decyzję ze zrozumieniem.