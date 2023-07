Instagram vs rzeczywistość: Caroline Derpienski "ulepszyła" własne zdjęcia z wybiegu? Internauci: "Wyglądasz TROCHĘ INACZEJ" (ZDJĘCIA)

Hieronim 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Drapińska to jedno wielkie oszustwo. Po pierwsze Kalinowscy herbu Ślepowron to jest rodzina szlachecka, bardziej zagrodowa, a na pewno nie arystokracja. Po drugie w oficjalnym spisie dam dworu rosyjskiego nie ma żadnej Anny von Pankow. Po trzecie w oficjalnym herbarzu szlachty rosyjskiej, jak i herbarzu szlachty niemieckiej nie istnieje rodzina von Pankow. Po czwarte w Rosji jest popularne nazwisko chłopskie Pankow vel Pankov. Po piąte jej prababka mogła co najwyżej wynosić nocniki w Pałacu Zimowym w Petersburgu.