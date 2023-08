Instagram vs rzeczywistość. Naturalna Salma Hayek w dresie delektuje się papierosem w meksykańskiej willi (ZDJĘCIA)

babs 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nadal jest piękną kobietą, tylko niech nie pali; ja nie palę od roku i 8 m- cy i teraz z perspektywy czasu bardzo żałuje tego popalania, tak dziennie do 10 papierosów, na plus skóra, zęby i zapach, energia; niestety przytyłam 9 kg, trudno, ale i tak nie wrócę do tego świństwa.