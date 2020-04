Internauci kpią z "naturalnej" Kylie Jenner: "Dzięki kwarantannie znów została BIAŁĄ KOBIETĄ"

Rodzina Kardashianów przez lata dzięki rozmaitym skandalom zbudowała prawdziwe imperium, co przełożyło się nie tylko na niesłabnącą popularność jej członków, ale i miliony dolarów zgromadzone na ich kontach .

Kim , Khloe i Kylie to te członkinie rodu, które najczęściej zbierają w mediach cięgi za promowanie oderwanych od rzeczywistości standardów piękna i sugerowanie, że ich metamorfozy to efekt ćwiczeń i "herbatek odchudzających", a nie pracy chirurgów.

Szczególnie często amerykańskie media krytykują celebrytki za nadmierne "inspirowanie" się kulturą i trendami wyznaczanymi przez czarnoskóre mieszkanki Stanów Zjednoczonych. Kardashianki nie tylko przyciemniają swoją skórę sztuczną opalenizną, ale w dodatku ingerują w kształty swoich ciał tak, by jak najbardziej przypominały one krągłości, którymi szczyci się wiele Afroamerykanek. Niedawno dostało się za to Kim Kardashian, która w jednej z nowych sesji miała wyglądać jak ciemnoskóra kobieta.