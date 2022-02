Internauci MIAŻDŻĄ Olfaktorię za pastwienie się nad bezdomnym: "WYPRANA Z CZŁOWIECZEŃSTWA"

Ostatnio Olfaktorii udało się przekroczyć wszelkie granice żenady, doszczętnie szargając resztki tego, co moglibyśmy uważać za "reputację". W ramach promocji kliniki chirurgii plastycznej należącej do niejakiego Pawła Siastały wystrojona w wieczorową suknię 36-latka i jej towarzysz wybrali się do restauracji McDonald's po burgera i frytki. Przy okazji postanowili zakpić sobie z proszącego ich o jedzenie bezdomnego mężczyzny, udostępniając jego wizerunek w relacji na żywo.

Obejrzałam - zaczęła swój wpis dziennikarka, publikując zrzut ekranu z artykułu Pudelka. Wysłaliście mi. To jest piekło. To jest bydło. Brak słów. Powtarzam: nie piszcie mi "niech pani coś zrobi", ja tej patologii nie śledzę. Ktoś daje jej napęd. Ktoś jej daje zasięgi. I poczucie bezkarności. Po prostu odlajkujcie te profile. Nie dawajcie im napędu. Gdyby nie wy, pewnie bym nie wiedziała, kto to jest! Macie mózgi? Używajcie ich. Tylko tyle i aż tyle. Nie promujcie patologii. Ten człowiek w kryzysie bezdomności prosił, by go nie filmować. Jakim zj*bem trzeba być, by to zrobić? Szczególne pozdrowienia dla chirurga plastycznego, Pawła Siastały, rozumiem, ze jest pan dumny z promocji kosztem osoby w kryzysie bezdomności. Brawo.