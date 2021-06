Lord Kruszwil oskarżony o pobicie 66-latka. Mężczyzna zmarł kilka miesięcy później

Katarzyna81 27 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Powiem wam historię: stałam za gościem na światłach. Puścił mu hamulec i "się zagapił", jego samochód uderzył w mój. Przyjechał policja i pan powiedział, że to ja wjechałam w niego. Fakt jest taki, że racje ma zawsze ten, kto potrafi ją udowodnić. Mnie to nauczyło jeździć zawsze z kamerką. Was przypadek tego Kruszwila powinien nauczyć, że skutki zdarzenia mogą być podciągnięte pod to zdarzenie nawet w ciągu 6 miesięcy. Więc jak przyjdzie wam do głowy kogoś uderzyć, to módlcie się przez pół roku, żeby nic się mu nie stało...