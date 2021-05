Kamerzysta spędzi w areszcie DODATKOWY MIESIĄC! "Podejrzanemu grozi surowa kara pozbawienia wolności"

Kilka tygodni temu Łukasz W. wrzucił do sieci filmik, na którym pokazał, jak płaci 18-letniemu chłopakowi za wykonywanie upokarzających zadań. Młody mężczyzna rozbijał sobie na głowie cegły, jadł kocie odchody, wchodził do szamba czy skakał do kontenera ze śmieciami. Chłopaka rozpoznała jego była opiekunka i zaczęła alarmować, że jest on osobą niepełnosprawną intelektualnie.