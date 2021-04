Kamerzysta tłumaczy ZNĘCANIE SIĘ nad niepełnosprawnym: "Chciał jeść G*WNO. Myślałem, że jest ŚWIRNIĘTY"

Kropka 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Najbardziej przerażające jest to, że to coś (bo trudno go nazwać człowiekiem) ma tylu "fanów". Rodzice zwracajcie uwagę co oglądają wasze dzieci, nawet te starsze, rozmawiajcie z nimi, nie atakujcie a tłumaczcie. Swoją drogą ktoś powinien się tym zająć, żeby filtrować to co ludzie puszczają do neta i nie, nie chodzi mi o typowa cenzurę, ale o ograniczenie i kontorle nad umieszczaniem patologicznych treści takich świrów.