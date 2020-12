Kamerzysta POGRĄŻA się. Restauracja udostępniła nagrania z monitoringu: "Przyszedł do nas i DORZUCIŁ WŁOSY DO JEDZENIA"

Ola Lublin 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oglądałam film gdzie Karina ma siniaki na ramieniu..nagrywa ja Kamus, a Karina mówi ,, ty mi to zrobiłeś,, I kroi warzywa dalej w kuchni. No cóż może jej nie bił, ale ślady jak po jakieś szarpaninie.. my kobiety często wybaczamy swoim facetom takie zagrywki, bo kochamy, ale czy to tak powinien wyglądać związek ? Do tego te zdrady ! Łukasz po co z nią byłeś, mogłeś spotykać się z dziewczynami ale nie wczasów związku z wartościową młoda kobietą, która byla Ci tylko potrzebna wizerunkowo- masakr.A co do tej ,, blondyny z wierzy,, fajnie, że publicznie przyznała się do kur...estwa jakich mało gratulacje ! Większego strzału we własne kolano nie mogła zrobić.