Internauci oburzeni FAJERWERKAMI na WOŚP! Jurek Owsiak przeprasza: "Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina"

Asia 4 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Nie mają się do czego przyczepić to chociaż to... Panie Jurku jest Pan legendą, nikt nigdy w naszym popieprzonym kraju nie zrobił tyle dobrego do Pan. Całym ❤️ z Wami do końca świata i jeden dzień dłużej ❤️❤️❤️