Internauci oskarżyli Magdę Gessler o nadmierny retusz twarzy na zdjęciu. Restauratorka ODPOWIADA

Chyba jakiś złośliwy ten prezent… dobry fotograf wie jak retuszować żeby to było subtelne i by człowiek wyglądał lepiej, ale był to efekt na tyle zgrabnie wykonany by nie raził oczy i by nikt nie mógł zarzucać retuszu. Aczkolwiek wg mnie ten”prezent od fotografa”’to zwykła wymówka. Zastanawia mnie tylko czy rzeczywiście Pani myślała, że tak będzie ok, czy chciała wywołać falę oburzenia by zrobić sobie mega ruch w komentarzach ;-)