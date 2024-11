Internauci znów obruszają się na Rafała Maseraka. Tym razem za słowa o "tańcu kochanków" do Julii Żugaj i Wojtka Kuciny. "SŁABE"

Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" wkracza w decydującą fazę. Po niedzielnej eliminacji w programie pozostały cztery pary, które już za tydzień zaprezentują się w odcinku półfinałowym. To także ten moment, gdy z walki o Kryształową Kulę powoli odpadają pary, które są dla niektórych faworytami do zwycięstwa.

Zaskakujące słowa Maseraka do Żugaj i Kuciny. Internet znów zapłonął

We wczorajszym odcinku pary zatańczyły po dwa tańce, w tym jeden inspirowany słynnymi hitami na Halloween. Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli rumbę do motywu z "Twin Peaks" i zebrali od jury sporo komplementów. Zachwytu nie krył też Rafał Maserak, jednak, wnioskując po komentarzach w sieci, jego słowa nie wszystkim się spodobały.

Ja podsumuję: bo rumba jest tańcem kochanków - skwitował Rafał wypowiedzi pozostałych jurorów.

Część internautów jest tymi słowami wyraźnie skonsternowana i chyba nie odebrali ich zgodnie z intencją tancerza. Niektórzy wyraźnie potraktowali to bowiem jako sugestię, jakoby Julię i Wojtka łączyły relacje bardziej zażyłe niż przyjaźń. Wszystko na kilka tygodni po tym, jak komentujący pomstowali na Rafała za "wyoutowanie" Maffashion jako dziewczyny Michała Danilczuka.

"Powiedział, że im aż tak dobrze poszła rumba może dlatego, że rumba to taniec kochanków. Trzeba się bardziej postarać, żeby tej aluzji nie zrozumieć", "Czy on właśnie powiedział o Julce i Wojtku, że są parą kochanków?", "Słowa o "tańcu kochanków" słabe, drama z Maff chyba go niczego nie nauczyła" - piszą rozgoryczeni internauci.

Żeby nie było - nie wszyscy komentujący traktują to jednak w ten sposób. Nie brak głosów, że Rafał odnosił się przecież ogólnie do rumby, a nie konkretnie do Julii i Wojtka.

"Powiedział tylko, że rumba to taniec kochanków, ale już wielokrotnie to mówili, więc chyba nie ma o co robić afery", "Ale jemu chyba chodziło o rumbę jako taniec, a nie o nich. Sami rozsiewacie niepotrzebne plotki", "Takie słowa już padały i nikt nie robił z tym problemu, teraz nagle ludzie się oburzyli. Wyluzujcie" - apelują ci drudzy.

Przypomnijmy, że niedawno Julia rozstała się z chłopakiem, co już wtedy wywołało lawinę spekulacji. Ucięła je natomiast sama zainteresowana w rozmowie z Pomponikiem.

Rozumiem te spekulacje, bo faktycznie taniec budzi emocje, ale dementuję: nie było żadnej zdrady, żadnego romansu. Wojtek jest moim partnerem tanecznym, Maciek był moim partnerem życiowym i tyle.

