Izabela Janachowska nadaje z pięciogwiazdkowego hotelu w Dubaju i prawi o bezpieczeństwie: "Nikt cię tu nie zaatakuje"

Gdy w Polsce zima, gwiazdki zazwyczaj pakują walizy i żegnają ojczyznę. Tak też postąpiła Izabela Janachowska, która stwierdziła, że styczeń to świetny czas na wycieczkę do Dubaju. Nie da się ukryć, że celebrytka bardzo często bywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jak wiadomo, Dubaj to stolica bogactwa. Nie brakuje tam drogich restauracji, jachtów, pięknych plaż czy butików największych domów mody. Są też ultradrogie hotele, których Izabela jest najwyraźniej fanką. Tym razem zatrzymała się bowiem w słynnym Atlantis The Royal.

Izabela Janachowska nadaje z Dubaju

Wielu internautów zastanawiało się, czy Iza czuje się tam bezpiecznie. Celebrytka stanowczo stwierdziła, że tak. Co ciekawe, zapewniła nawet, że Dubaj to miejsce, w którym "nikt nas nie zaatakuje".

Nie bez przyczyny Dubaj kolejny rok z rzędu wygrał konkurs na najbezpieczniejsze miasto świata. Tu jest obłęd, tu zostawicie portfel na ławce, wrócicie za godzinę i on tam nadal będzie leżał i to nieobrobiony. Dla mnie kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Bardzo sobie cenię to miejsce za ten spokój, który mam, bo nie martwię się o kradzieże, napady, porwania. (...) Nikt cię tu nie zaatakuje w żaden sposób - informuje swoich fanów Iza.

Jako mama mam fioła na punkcie bezpieczeństwa. To, co oferuje nam teraz Dubaj w porównaniu do Europy, faktycznie mnie przekonuje. Kolejna rzecz to świetna pogoda, oczywiście poza latem. (...) Nieskończone możliwości, otwartość na ludzi, nowoczesność, estetyka, świetna komunikacja z resztą świata, pyszne jedzonko i wspaniałe warunki dla dziecka do rozwoju.